24.01.1896 г. свадьба: «Десенская волость д.Мостовское Иван Ефимов Бондарев 23 года и Сухановская волость д.Щиброво девица Варвара Яковлева Кривошеина 20 лет» (Запись о браке записана в с.Кувекино ц.Св.Николая Чудотворца).

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