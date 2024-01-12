Бондарев Иван
Место рождениядер. Мостовское, Подольский район, Московская область
Дата рождения14.04.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
14.04.1873
Отец: Бондарев Евфимий
Мать: Бондарева Елена
дер. Мостовское, Подольский район, Московская область
Бракосочетание
24.01.1896
Жена: Бондарева Варвара
24.01.1896 г. свадьба: «Десенская волость д.Мостовское Иван Ефимов Бондарев 23 года и Сухановская волость д.Щиброво девица Варвара Яковлева Кривошеина 20 лет» (Запись о браке записана в с.Кувекино ц.Св.Николая Чудотворца).
Рождение ребёнка
21.01.1897
Сын: Бондарев Иван
Мать ребёнка: Бондарева Варвара
дер. Мостовское, Подольский район, Московская область
Рождение ребёнка
20.03.1898
Сын: Бондарев Сергей
Мать ребёнка: Бондарева Варвара
Московская губерния, Подольский уезд, Десенская волость, дер. Мостовское
Рождение ребёнка
21.10.1900
Дочь: Голяшкина Анна
Мать ребёнка: Бондарева Варвара
дер. Мостовское
Рождение ребёнка
1906
Сын: Бондарев Василий
Мать ребёнка: Бондарева Варвара
Московская область, Подольске район, дер. Мостовское
Рождение ребёнка
1911
Сын: Бондарев Иван
Мать ребёнка: Бондарева Варвара
Рождение ребёнка
1918
Сын: Бондарев Павел
Мать ребёнка: Бондарева Варвара
Московская область, Подольский район, дер. Мостовское
Упоминание
Неизвестно
ГБУ «ЦГА Москвы», фонд №2132, опись №2, дело №94, стр. 115 | Фонд ЦЕРКВИ МОСКОВСКОГО УЕЗДА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ ВЕДОМСТВА МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРИИ | 1 января 1894 — 31 декабря 1909 | https://... Показать все
Смерть
Неизвестно