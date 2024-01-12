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Бондарев Иван

Место рождения

дер. Мостовское, Подольский район, Московская область

Дата рождения

14.04.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1873

Отец: Бондарев Евфимий

Мать: Бондарева Елена

дер. Мостовское, Подольский район, Московская область
Бракосочетание
24.01.1896

Жена: Бондарева Варвара

24.01.1896 г. свадьба: «Десенская волость д.Мостовское Иван Ефимов Бондарев 23 года и Сухановская волость д.Щиброво девица Варвара Яковлева Кривошеина 20 лет» (Запись о браке записана в с.Кувекино ц.Св.Николая Чудотворца).
Рождение ребёнка
21.01.1897

Сын: Бондарев Иван

Мать ребёнка: Бондарева Варвара

дер. Мостовское, Подольский район, Московская область
Рождение ребёнка
20.03.1898

Сын: Бондарев Сергей

Мать ребёнка: Бондарева Варвара

Московская губерния, Подольский уезд, Десенская волость, дер. Мостовское
Рождение ребёнка
21.10.1900

Дочь: Голяшкина Анна

Мать ребёнка: Бондарева Варвара

дер. Мостовское
Рождение ребёнка
1906

Сын: Бондарев Василий

Мать ребёнка: Бондарева Варвара

Московская область, Подольске район, дер. Мостовское
Рождение ребёнка
1911

Сын: Бондарев Иван

Мать ребёнка: Бондарева Варвара

Рождение ребёнка
1918

Сын: Бондарев Павел

Мать ребёнка: Бондарева Варвара

Московская область, Подольский район, дер. Мостовское
Упоминание
Неизвестно
ГБУ «ЦГА Москвы», фонд №2132, опись №2, дело №94, стр. 115 | Фонд ЦЕРКВИ МОСКОВСКОГО УЕЗДА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ ВЕДОМСТВА МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРИИ | 1 января 1894 — 31 декабря 1909 | https://... Показать все
Смерть
Неизвестно
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