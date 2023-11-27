(Некрасова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Некрасова) Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1948 г.р.

Мать

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Некрасов Евгений

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денис

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

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