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Шабалдин Иван Данилович

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

До 1897

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Шабалдин Данил Григорьевич

Мать: Шабалдина Афимья Егоровна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Парасковья Ивановна

Мать ребёнка: Шабалдина Марфа Ивановна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Арина Ивановна

Мать ребёнка: Шабалдина Марфа Ивановна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
После 10.10.1852
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 10.10.1852
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 за №11627 перечислены из Мальково в той же волости деревню Чумашенскую
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабалдина Марфа Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
До 1897
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