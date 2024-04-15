Шабалдин Иван Данилович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиДо 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Парасковья Ивановна
Мать ребёнка: Шабалдина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Арина Ивановна
Мать ребёнка: Шабалдина Марфа Ивановна
Место жительства
После 10.10.1852
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 10.10.1852
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 за №11627 перечислены из Мальково в той же волости деревню Чумашенскую
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шабалдина Марфа Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1897