Ашрям
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тайцинов Абдулжалил
Рождение ребёнка
1899
Сын: Тайценов Осман
Отец ребёнка: Тайцинов Абдулжалил
Рождение ребёнка
1908
Сын: Тайценов Искандяр
Отец ребёнка: Тайцинов Абдулжалил
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Тайценова) Сара
Отец ребёнка: Тайцинов Абдулжалил
Рождение ребёнка
1914
Сын: Тайценов Аббяс
Отец ребёнка: Тайцинов Абдулжалил
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тайцинов Абдулжалил
Смерть
Неизвестно