Ашрям — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашрям

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1861 г.р.

Дети

1899 г.р.
1908 г.р.
1912 г.р.
1914 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тайцинов Абдулжалил

Рождение ребёнка
1899

Сын: Тайценов Осман

Отец ребёнка: Тайцинов Абдулжалил

Рождение ребёнка
1908

Сын: Тайценов Искандяр

Отец ребёнка: Тайцинов Абдулжалил

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Тайценова) Сара

Отец ребёнка: Тайцинов Абдулжалил

Рождение ребёнка
1914

Сын: Тайценов Аббяс

Отец ребёнка: Тайцинов Абдулжалил

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тайцинов Абдулжалил

Смерть
Неизвестно

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