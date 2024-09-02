Конева Акилина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Конев Яков Георгиевич
Рождение ребёнка
1874
Сын: Конев Петр Яковлевич
Отец ребёнка: Конев Яков Георгиевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Конева) Агрипина Иаковлевна
Отец ребёнка: Конев Яков Георгиевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Конева) Евфимия Яковлевна
Отец ребёнка: Конев Яков Георгиевич
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Конев Яков Георгиевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Конев Лука Яковлевич
Отец ребёнка: Конев Яков Георгиевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Конева) Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Конев Яков Георгиевич
Смерть
Неизвестно