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Конева Акилина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конев Яков Георгиевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Конев Иоанн Яковлевич

Отец ребёнка: Конев Яков Георгиевич

Конева, Самаровская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1874

Сын: Конев Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Конев Яков Георгиевич

Конева, Самаровская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Конева) Агрипина Иаковлевна

Отец ребёнка: Конев Яков Георгиевич

Конева, Самаровская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Конева) Евфимия Яковлевна

Отец ребёнка: Конев Яков Георгиевич

Конева, Самаровская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Конев Юстин Яковлевич

Отец ребёнка: Конев Яков Георгиевич

Конева, Самаровская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1881

Сын: Конев Лука Яковлевич

Отец ребёнка: Конев Яков Георгиевич

Конева, Самаровская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Конева) Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Конев Яков Георгиевич

Конева, Самаровская волость, Тобольский уезд
Смерть
Неизвестно

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