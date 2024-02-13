Мартьянов Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартьянов Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1923

Отец: Мартьянов Дмитрий Дмитриевич

Мать: Мартьянова (Злобина) Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартьянова (Крючкова) Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартьянова (Крючкова) Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартьянова (Крючкова) Мария Александровна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартьянова (Крючкова) Мария Александровна

Рождение ребёнка
17.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартьянова (Крючкова) Мария Александровна

Смерть
Неизвестно

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