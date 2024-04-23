Ксения Николаевна
Место рождения
Дата рождения12.01.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1873
Отец: Николай Михайлович
Мать: Елизавета Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1873
Бракосочетание
22.01.1893
Муж: Никита Михайлович
Рождение ребёнка
23.03.1901
Дочь: Анна Никитична
Отец ребёнка: Никита Михайлович
Рождение ребёнка
27.10.1907
Сын: Иван Никитич
Отец ребёнка: Никита Михайлович