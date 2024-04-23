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Ксения Николаевна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

12.01.1873

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1873

Отец: Николай Михайлович

Мать: Елизавета Яковлевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Константинова, Поникольская волость, Бельский уезд
Крещение
1873
Бракосочетание
22.01.1893

Муж: Никита Михайлович

Рождение ребёнка
23.03.1901

Дочь: Анна Никитична

Отец ребёнка: Никита Михайлович

Константинова, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1907

Сын: Иван Никитич

Отец ребёнка: Никита Михайлович

Константинова, Поникольская волость, Бельский уезд

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