Великосельский Иосиф Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти01.06.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Петр Михайлов
Мать: Евдокия Васильева
Великосельский Иосиф Петрович (1790 — 1854) Родился 1 апреля 1788 года в семье пономаря села Великого Ярославского уезда1 Петра Михайловича. С 1801 года обучался в Ярославской духовной семинарии. 17... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Алешкова Ростовского уезда
Бракосочетание
08.01.1807
Супруг(-а): Иосиф Петров Великосельский
Рождение ребёнка
18.07.1810
Дочь: Розова (Великосельская) Олимпиада Иосифова
Мать ребёнка: Великосельская Анна Стефанова
Рождение ребёнка
03.10.1813
Сын: Алешковский (Великосельский) Евлампий Иосифов
Мать ребёнка: Великосельская Анна Стефанова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Алешковский (Великосельский) Петр Иосифов
Мать ребёнка: Великосельская Анна Стефанова
Смерть
01.06.1854