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Великосельский Иосиф Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

01.06.1854

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Петр Михайлов

Мать: Евдокия Васильева

Великосельский Иосиф Петрович (1790 — 1854) Родился 1 апреля 1788 года в семье пономаря села Великого Ярославского уезда1 Петра Михайловича. С 1801 года обучался в Ярославской духовной семинарии. 17... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Алешкова Ростовского уезда
Бракосочетание
08.01.1807

Жена: Великосельская Анна Стефанова

Супруг(-а): Иосиф Петров Великосельский
Рождение ребёнка
18.07.1810

Дочь: Розова (Великосельская) Олимпиада Иосифова

Мать ребёнка: Великосельская Анна Стефанова

Рождение ребёнка
03.10.1813

Сын: Алешковский (Великосельский) Евлампий Иосифов

Мать ребёнка: Великосельская Анна Стефанова

Рождение ребёнка
1822

Сын: Алешковский (Великосельский) Петр Иосифов

Мать ребёнка: Великосельская Анна Стефанова

Смерть
01.06.1854

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