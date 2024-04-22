Муравьёв Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Муравьёв Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муравьёв Виктор
Мать ребёнка: Муравьёва (Сушкина) Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1910
Дочь: Романова (Муравьёва) Клавдия
Мать ребёнка: Муравьёва (Сушкина) Пелагея
Смерть
Неизвестно