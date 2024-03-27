Рахимова Зухра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимова Зухра

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахимов Губайдулла (Губай) Габдрахимович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1940

Дочь: Зайнагабдинова Зуляйха Губайдулловна

Отец ребёнка: Рахимов Губайдулла (Губай) Габдрахимович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахимов Губайдулла (Губай) Габдрахимович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нурия Губайдулловна

Отец ребёнка: Рахимов Губайдулла (Губай) Габдрахимович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1982
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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