Рахимова Зухра
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рахимов Губайдулла (Губай) Габдрахимович
Рождение ребёнка
01.03.1940
Дочь: Зайнагабдинова Зуляйха Губайдулловна
Отец ребёнка: Рахимов Губайдулла (Губай) Габдрахимович
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рахимов Губайдулла (Губай) Габдрахимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нурия Губайдулловна
Отец ребёнка: Рахимов Губайдулла (Губай) Габдрахимович
Смерть
1982
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно