Губайдуллина (Чугунова) Зинаида Алексеевна
женский, родилась 30.03.1941, Салават, город Салават, Республика Башкортостан
умерла 20.09.2023, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецЧугунов Алексей Васильевич1908 г.р.
МатьЧугунова (Елисеева) Анна Макаровна07.01.1904 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1941
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.09.2023
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург