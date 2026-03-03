Губайдуллина (Чугунова) Зинаида Алексеевна 30.03.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губайдуллина (Чугунова) Зинаида Алексеевна

Автор
ОО
Овчинникова О.

женский, родилась 30.03.1941, Салават, город Салават, Республика Башкортостан

умерла 20.09.2023, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Чугунов Алексей Васильевич1908 г.р.
Мать
Чугунова (Елисеева) Анна Макаровна07.01.1904 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1941

Отец: Чугунов Алексей Васильевич

Мать: Чугунова (Елисеева) Анна Макаровна

Салават, город Салават, Республика Башкортостан

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.09.2023
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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