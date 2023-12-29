Федоринчик Михаил Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоринчик Михаил Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1949

Отец: Федоринчик Владимир

Мать: Федоринчик Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
04.02.1968

Дочь: Левицкая Марина Михайловна

Мать ребёнка: Федоринчик Нина Ивановна

Рождение ребёнка
21.01.1969

Дочь: Кабориха Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Федоринчик Нина Ивановна

Рождение ребёнка
17.01.1971

Дочь: Круковская Елена Михайловна

Мать ребёнка: Федоринчик Нина Ивановна

Рождение ребёнка
14.06.1972

Сын: Федоринчик Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Федоринчик Нина Ивановна

Рождение ребёнка
02.08.1975

Дочь: Федоринчик Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Федоринчик Нина Ивановна

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