Федоринчик Михаил Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1949
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1949
Отец: Федоринчик Владимир
Рождение ребёнка
04.02.1968
Дочь: Левицкая Марина Михайловна
Мать ребёнка: Федоринчик Нина Ивановна
Рождение ребёнка
21.01.1969
Дочь: Кабориха Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Федоринчик Нина Ивановна
Рождение ребёнка
17.01.1971
Дочь: Круковская Елена Михайловна
Мать ребёнка: Федоринчик Нина Ивановна
Рождение ребёнка
14.06.1972
Сын: Федоринчик Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Федоринчик Нина Ивановна
Рождение ребёнка
02.08.1975
Дочь: Федоринчик Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Федоринчик Нина Ивановна