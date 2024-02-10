Мавра Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМавра Никоновна

Мавра Никоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737 ст.

Отец: Никон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варфоломей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варфоломей Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1759 ст.

Дочь: Анна Варфоломеевна

Отец ребёнка: Варфоломей Алексеевич

Рождение ребёнка
С 1763 по 1764 ст.

Сын: Григорий Варфоломеевич

Отец ребёнка: Варфоломей Алексеевич

Рождение ребёнка
1765 ст.

Сын: Семён Варфоломеевич

Отец ребёнка: Варфоломей Алексеевич

Рождение ребёнка
1768 ст.

Сын: Игнат Варфоломеевич

Отец ребёнка: Варфоломей Алексеевич

Рождение ребёнка
1775 ст.

Сын: Парамон Варфоломеевич

Отец ребёнка: Варфоломей Алексеевич

Рождение ребёнка
1779 ст.

Сын: Иван Варфоломеевич

Отец ребёнка: Варфоломей Алексеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.