Мавра Никоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737 ст.
Отец: Никон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1759 ст.
Дочь: Анна Варфоломеевна
Отец ребёнка: Варфоломей Алексеевич
Рождение ребёнка
С 1763 по 1764 ст.
Отец ребёнка: Варфоломей Алексеевич
Рождение ребёнка
1765 ст.
Сын: Семён Варфоломеевич
Отец ребёнка: Варфоломей Алексеевич
Рождение ребёнка
1768 ст.
Сын: Игнат Варфоломеевич
Отец ребёнка: Варфоломей Алексеевич
Рождение ребёнка
1775 ст.
Отец ребёнка: Варфоломей Алексеевич
Рождение ребёнка
1779 ст.
Сын: Иван Варфоломеевич
Отец ребёнка: Варфоломей Алексеевич
Смерть
Неизвестно