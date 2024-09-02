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Прокопьев Михаил Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопьева (Бухарина) Агрипинна Адрианова

Рождение ребёнка
15.11.1908

Сын: Прокопьев Николай Михайлов

Мать ребёнка: Прокопьева (Бухарина) Агрипинна Адрианова

Сухая Река, Каймарская волость, Казанский уезд
Смерть
Неизвестно

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