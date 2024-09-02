Прокопьев Михаил Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1908
Сын: Прокопьев Николай Михайлов
Мать ребёнка: Прокопьева (Бухарина) Агрипинна Адрианова
Сухая Река, Каймарская волость, Казанский уезд
Смерть
Неизвестно