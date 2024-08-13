Кузнецов Тимофей Аристархович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти30.01.1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
08.01.1872
Рождение ребёнка
02.08.1887
Сын: Кузнецов Стефан Тимофеевич
Мать ребёнка: Кузнецова (Поленникова) Варвара Матвеевна
Рождение ребёнка
26.12.1888
Мать ребёнка: Кузнецова (Поленникова) Варвара Матвеевна
Смерть
30.01.1892
Похороны
31.01.1892