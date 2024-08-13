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Кузнецов Тимофей Аристархович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

30.01.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова (Кузнецова) Акилина Тимофеевна

Мать ребёнка: Кузнецова (Поленникова) Варвара Матвеевна

Бракосочетание
08.01.1872

Жена: Кузнецова (Поленникова) Варвара Матвеевна

Рождение ребёнка
02.08.1887

Сын: Кузнецов Стефан Тимофеевич

Мать ребёнка: Кузнецова (Поленникова) Варвара Матвеевна

Рождение ребёнка
26.12.1888

Сын: Кузнецов Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Кузнецова (Поленникова) Варвара Матвеевна

Смерть
30.01.1892
Похороны
31.01.1892

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