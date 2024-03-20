Михайлов Михаил Дмитриевич
Место рождениядер. Дерягино, Емельяновский район, Тверская область
Дата рождения19.12.1907
Дата смерти20.09.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1907
дер. Дерягино, Емельяновский район, Тверская область
Бракосочетание
23.05.1936
Карачаровский поссовет Ухтомского района Московской области
Рождение ребёнка
24.04.1937
Дочь: Тюменева Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Максимовна
Место жительства
Неизвестно
г. Москва, Владимирский поселок, 18
Смерть
20.09.1943
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, Рогожское кладбище