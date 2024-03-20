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Михайлов Михаил Дмитриевич

Место рождения

дер. Дерягино, Емельяновский район, Тверская область

Дата рождения

19.12.1907

Дата смерти

20.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Дерягино, Емельяновский район, Тверская область
Бракосочетание
23.05.1936

Жена: Михайлова Прасковья Максимовна

Карачаровский поссовет Ухтомского района Московской области
Рождение ребёнка
24.04.1937

Дочь: Тюменева Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Максимовна

Место жительства
Неизвестно
г. Москва, Владимирский поселок, 18
Смерть
20.09.1943
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, Рогожское кладбище
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