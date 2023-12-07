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Матаев Иван Фомич

Место рождения

Малиновка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1915

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матаев Фома

Мать: не указана

Малиновка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матаева Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Матаева Аксинья

Рождение ребёнка
1912

Сын: Матаев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Матаева Аксинья

Малиновка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Около 1915
Рождение ребёнка
16.09.1916 ст.

Сын: Матаев Иван Иванович

Мать ребёнка: Матаева Аксинья

Малиновка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область

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