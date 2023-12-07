Матаев Иван Фомич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матаев Фома
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матаева Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Матаева Аксинья
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Матаева Аксинья
Смерть
Около 1915
Рождение ребёнка
16.09.1916 ст.
Сын: Матаев Иван Иванович
Мать ребёнка: Матаева Аксинья