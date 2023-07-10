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Шурыгин Никита Козьмин

Место рождения

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1706 ст.

Дата смерти

1765 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706 ст.

Отец: Шурыгин Козьма Афанасьев

Мать: Шурыгина Анна Емельянова

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шурыгина Фекла Федорова

Место жительства
Неизвестно
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1722 ст.

Сын: Шурыгин Потап Никитин

Мать ребёнка: Шурыгина Фекла Федорова

Рождение ребёнка
1731 ст.

Сын: Шурыгин Симион Никитин

Мать ребёнка: Шурыгина Фекла Федорова

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1737 ст.

Сын: Шурыгин Никифор Никитин

Мать ребёнка: Шурыгина Фекла Федорова

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1742 ст.

Сын: Шурыгин Иван Никитин

Мать ребёнка: Шурыгина Фекла Федорова

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1753 ст.

Дочь: (Шурыгина) Арина Никитина

Мать ребёнка: Шурыгина Фекла Федорова

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1765 ст.
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область

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