Шурыгин Никита Козьмин
Место рождения
Дата рождения1706 ст.
Дата смерти1765 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706 ст.
Отец: Шурыгин Козьма Афанасьев
Мать: Шурыгина Анна Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шурыгина Фекла Федорова
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1722 ст.
Мать ребёнка: Шурыгина Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1731 ст.
Мать ребёнка: Шурыгина Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1737 ст.
Мать ребёнка: Шурыгина Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1742 ст.
Сын: Шурыгин Иван Никитин
Мать ребёнка: Шурыгина Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1753 ст.
Дочь: (Шурыгина) Арина Никитина
Мать ребёнка: Шурыгина Фекла Федорова
Смерть
1765 ст.