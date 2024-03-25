Таныгина Екатерина Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1898
Дата смерти27.03.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1898
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Таныгин Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Таныгина Евгения Петровна
Отец ребёнка: Таныгин Пётр Петрович
Рождение ребёнка
15.12.1923
Дочь: Бутрим Раиса Петровна
Отец ребёнка: Таныгин Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Таныгина Вера Петровна
Отец ребёнка: Таныгин Пётр Петрович
Рождение ребёнка
14.10.1928
Сын: Таныгин Владимир Петрович
Отец ребёнка: Таныгин Пётр Петрович
Рождение ребёнка
27.07.1930
Дочь: Таныгина Вера Петровна
Отец ребёнка: Таныгин Пётр Петрович
Смерть
27.03.1966