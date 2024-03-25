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Таныгина Екатерина Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1898

Дата смерти

27.03.1966

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1898

Отец: Щербаков Осип Ермолаевич

Мать: Щербакова Дарья Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Таныгин Евгений Петрович

Отец ребёнка: Таныгин Пётр Петрович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Таныгина Евгения Петровна

Отец ребёнка: Таныгин Пётр Петрович

Рождение ребёнка
15.12.1923

Дочь: Бутрим Раиса Петровна

Отец ребёнка: Таныгин Пётр Петрович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Таныгина Вера Петровна

Отец ребёнка: Таныгин Пётр Петрович

Рождение ребёнка
14.10.1928

Сын: Таныгин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Таныгин Пётр Петрович

Рождение ребёнка
27.07.1930

Дочь: Таныгина Вера Петровна

Отец ребёнка: Таныгин Пётр Петрович

Смерть
27.03.1966
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