Коробейникова Кривокорытова Фекла Киприяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Бракосочетание
1925
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Кривокорытова Забелова Людмила Александровна Анисифоровна
Отец ребёнка: Кривокорытов Анисифор Иванович
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Кривокорытова Буркова Наталья Анисифоровна
Отец ребёнка: Кривокорытов Анисифор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривокорытов Павел Анисифорович
Отец ребёнка: Кривокорытов Анисифор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривокорытова Мироненко Елена Анисифоровна
Отец ребёнка: Кривокорытов Анисифор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривокорытова Бабкина Нина Анисифоровна
Отец ребёнка: Кривокорытов Анисифор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривокорытов Геннадий Анисифорович
Отец ребёнка: Кривокорытов Анисифор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривокорытов Борис Александрович Анисифорович
Отец ребёнка: Кривокорытов Анисифор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривокорытов Андрей Александрович Анисифорович
Отец ребёнка: Кривокорытов Анисифор Иванович
Смерть
1994
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область