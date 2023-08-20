Коробейникова Кривокорытова Фекла Киприяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейникова Кривокорытова Фекла Киприяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Коробейников Киприян Иванович

Мать: Коробейникова Христинья Егоровна

Бракосочетание
1925

Муж: Кривокорытов Анисифор Иванович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Кривокорытов Николай Александрович Анисифорович

Отец ребёнка: Кривокорытов Анисифор Иванович

Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1945

Дочь: Кривокорытова Забелова Людмила Александровна Анисифоровна

Отец ребёнка: Кривокорытов Анисифор Иванович

Аягоз, Аягозский район, Абайская область
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Кривокорытова Буркова Наталья Анисифоровна

Отец ребёнка: Кривокорытов Анисифор Иванович

Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривокорытов Павел Анисифорович

Отец ребёнка: Кривокорытов Анисифор Иванович

Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривокорытова Мироненко Елена Анисифоровна

Отец ребёнка: Кривокорытов Анисифор Иванович

Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривокорытова Бабкина Нина Анисифоровна

Отец ребёнка: Кривокорытов Анисифор Иванович

Аягоз, Аягозский район, Абайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривокорытов Геннадий Анисифорович

Отец ребёнка: Кривокорытов Анисифор Иванович

Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривокорытов Борис Александрович Анисифорович

Отец ребёнка: Кривокорытов Анисифор Иванович

Аягоз, Аягозский район, Абайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривокорытов Андрей Александрович Анисифорович

Отец ребёнка: Кривокорытов Анисифор Иванович

Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1994
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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