Лобанов Алёна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобанов Артемий
Отец ребёнка: Лобанов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лобанов Иван
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Яранцева (Лобанова) Акулина
Отец ребёнка: Лобанов Иван
Силкино, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно