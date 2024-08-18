Лобанов Алёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов Алёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Артемий

Отец ребёнка: Лобанов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Иван

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Яранцева (Лобанова) Акулина

Отец ребёнка: Лобанов Иван

Силкино, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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