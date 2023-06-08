Шильников Данило Ивлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Шильников Василий Данилович
Мать ребёнка: Шильникова Евдокия Иосифова
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Шильникова Любовь Даниловна
Мать ребёнка: Шильникова Евдокия Иосифова
Рождение ребёнка
Около 1822
Мать ребёнка: Шильникова Евдокия Иосифова
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Шильников Евграф Данилович
Мать ребёнка: Шильникова Евдокия Иосифова