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Шильников Данило Ивлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Шильников Иов Филипович

Мать: Шильникова Агафья Степанова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Шильников Василий Данилович

Мать ребёнка: Шильникова Евдокия Иосифова

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Шильникова Любовь Даниловна

Мать ребёнка: Шильникова Евдокия Иосифова

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Шильников Ефим Данилович

Мать ребёнка: Шильникова Евдокия Иосифова

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Шильников Евграф Данилович

Мать ребёнка: Шильникова Евдокия Иосифова

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