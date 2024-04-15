Кобылин Леонтий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобылин Леонтий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
После 1820
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведен (в Мальково)сей волости из деревни Горносталевой
Место жительства
До 1820
Горносталиха, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведен (в Мальково)сей волости из деревни Горносталевой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобылина Катерина Анисимовна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1845
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