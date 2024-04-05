Щетинина Евдокия Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетинина Евдокия Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1832 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щетинин Макар Парфенович

Рождение ребёнка
21.04.1866 ст.

Сын: Щетинин Александр Макарович

Отец ребёнка: Щетинин Макар Парфенович

Семёновка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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