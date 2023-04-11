Валдер (Рослова) Нина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1946
Дата смерти13.02.1987
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Валдер) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Валдер Иван Давыдович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Валдер Иван Давыдович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валдер Юрий Иванович
Отец ребёнка: Валдер Иван Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.02.1987