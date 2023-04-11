Валдер (Рослова) Нина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валдер (Рослова) Нина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1946

Дата смерти

13.02.1987

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1946

Отец: Рослов Тимофей Григорьевич

Мать: Рослова (Пахомова) Вера Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Валдер) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Валдер Иван Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валдер Виктор Иванович

Отец ребёнка: Валдер Иван Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валдер Юрий Иванович

Отец ребёнка: Валдер Иван Давыдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валдер Иван Давыдович

Смерть
13.02.1987

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