Попова Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

05.02.1832 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Евсевий Никифорович

Рождение ребёнка
14.01.1812 ст.

Дочь: Шестакова (Попова) Татьяна Евсевиевна

Отец ребёнка: Попов Евсевий Никифорович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.02.1818 ст.

Сын: Попов Прокопий Евсевиевич

Отец ребёнка: Попов Евсевий Никифорович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.09.1828 ст.

Сын: Попов Емельян Евсевиевич

Отец ребёнка: Попов Евсевий Никифорович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Смерть
05.02.1832 ст.
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область

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