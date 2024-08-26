Попова Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смерти05.02.1832 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1812 ст.
Дочь: Шестакова (Попова) Татьяна Евсевиевна
Отец ребёнка: Попов Евсевий Никифорович
Рождение ребёнка
27.02.1818 ст.
Сын: Попов Прокопий Евсевиевич
Отец ребёнка: Попов Евсевий Никифорович
Рождение ребёнка
20.09.1828 ст.
Отец ребёнка: Попов Евсевий Никифорович
Смерть
05.02.1832 ст.