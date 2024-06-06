Свиридов Пётр 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Свиридов Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

05.12.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свиридова (Лейко) Полонея

Рождение ребёнка
14.03.1923

Дочь: Жерносек (Свиридова) Евдокия

Мать ребёнка: Свиридова (Лейко) Полонея

Рождение ребёнка
Между 1924 и 1946

Сын: Свиридов Василий

Мать ребёнка: Свиридова (Лейко) Полонея

Рождение ребёнка
Между 1925 и 1946

Дочь: (Свиридова) Антонина

Мать ребёнка: Свиридова (Лейко) Полонея

Рождение ребёнка
Между 1926 и 1946

Дочь: Яско (Свиридова) Галина

Мать ребёнка: Свиридова (Лейко) Полонея

Рождение ребёнка
Около 1947

Сын: Свиридов Владимир

Мать ребёнка: Свиридова (Лейко) Полонея

Смерть
05.12.1960

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