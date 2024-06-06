Свиридов Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти05.12.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1923
Дочь: Жерносек (Свиридова) Евдокия
Мать ребёнка: Свиридова (Лейко) Полонея
Рождение ребёнка
Между 1924 и 1946
Сын: Свиридов Василий
Мать ребёнка: Свиридова (Лейко) Полонея
Рождение ребёнка
Между 1925 и 1946
Дочь: (Свиридова) Антонина
Мать ребёнка: Свиридова (Лейко) Полонея
Рождение ребёнка
Между 1926 и 1946
Дочь: Яско (Свиридова) Галина
Мать ребёнка: Свиридова (Лейко) Полонея
Рождение ребёнка
Около 1947
Сын: Свиридов Владимир
Мать ребёнка: Свиридова (Лейко) Полонея
Смерть
05.12.1960