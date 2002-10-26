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Рубец Иван Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.10.2002

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубец (Ланская) Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Рубец Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Рубец (Ланская) Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
26.08.1961

Дочь: Манжола (Рубец) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Рубец (Ланская) Вера Алексеевна

Ковалево, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
23.10.1963

Дочь: Дановец (Рубец) Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Рубец (Ланская) Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
18.04.1964

Сын: Рубец Александр Иванович

Мать ребёнка: Рубец (Ланская) Вера Алексеевна

Грицинин, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
18.02.1966

Сын: Рубец Владимир Иванович

Мать ребёнка: Рубец (Ланская) Вера Алексеевна

Калиновка, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
13.09.1970

Сын: Рубец Сергей Иванович

Мать ребёнка: Рубец (Ланская) Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
13.02.1973

Сын: Рубец Валерий Иванович

Мать ребёнка: Рубец (Ланская) Вера Алексеевна

Грицинин, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
26.10.2002

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