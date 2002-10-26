Рубец Иван Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.10.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Рубец Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Рубец (Ланская) Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
26.08.1961
Дочь: Манжола (Рубец) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Рубец (Ланская) Вера Алексеевна
Ковалево, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
23.10.1963
Дочь: Дановец (Рубец) Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Рубец (Ланская) Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
18.04.1964
Мать ребёнка: Рубец (Ланская) Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
18.02.1966
Мать ребёнка: Рубец (Ланская) Вера Алексеевна
Калиновка, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
13.09.1970
Мать ребёнка: Рубец (Ланская) Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
13.02.1973
Мать ребёнка: Рубец (Ланская) Вера Алексеевна
Смерть
26.10.2002