Мангилёва (Овчинникова) Матрона Егоровна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1845
Рождение ребёнка
1847
Сын: Мангилёв Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Мангилёв Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Мангилёва) Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Мангилёв Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Романова (Мангилёва) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Мангилёв Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Мангилёв Роман Михайлович
Отец ребёнка: Мангилёв Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Мангилёв Степан Михайлович
Отец ребёнка: Мангилёв Михаил Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1859 ст.
Сын: Мангилёв Самуил Михайлович
Отец ребёнка: Мангилёв Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Мангилёв Гавриил Михайлович
Отец ребёнка: Мангилёв Михаил Иванович
Рождение ребёнка
05.07.1861
Сын: Мангилёв Афанасий Михайлович
Отец ребёнка: Мангилёв Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно