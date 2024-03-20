Мангилёва (Овчинникова) Матрона Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мангилёва (Овчинникова) Матрона Егоровна

Место рождения

Тохтарево, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Тохтарево, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1845

Муж: Мангилёв Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Мангилёв Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Мангилёв Михаил Иванович

Тюльгаш, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Мангилёва) Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Мангилёв Михаил Иванович

Тюльгаш, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Романова (Мангилёва) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Мангилёв Михаил Иванович

Тюльгаш, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Мангилёв Роман Михайлович

Отец ребёнка: Мангилёв Михаил Иванович

Отрок, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1856

Сын: Мангилёв Степан Михайлович

Отец ребёнка: Мангилёв Михаил Иванович

Отрок, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.09.1859 ст.

Сын: Мангилёв Самуил Михайлович

Отец ребёнка: Мангилёв Михаил Иванович

Отрок, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1860

Сын: Мангилёв Гавриил Михайлович

Отец ребёнка: Мангилёв Михаил Иванович

Отрок, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.07.1861

Сын: Мангилёв Афанасий Михайлович

Отец ребёнка: Мангилёв Михаил Иванович

Отрок, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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