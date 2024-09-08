Желтирова Нэлли Раисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желтирова Нэлли Раисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

РЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Желтиров Раис Кадырович

Мать: Желтирова Разия Гумаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салихов Ильдар Накифович

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