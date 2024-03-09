Панкратова (Антипова) Марина 1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Панкратова (Антипова) Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаталина (Панкратова) Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Панкратов Анатолий Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
412950 Shikhany, Saratov Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
22.07.1989

Сын: Панкратов Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Панкратов Анатолий Васильевич

Шиханы, ЗАТО Шиханы, Саратовская область

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