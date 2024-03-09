Панкратова (Антипова) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаталина (Панкратова) Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Панкратов Анатолий Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
412950 Shikhany, Saratov Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
22.07.1989
Сын: Панкратов Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Панкратов Анатолий Васильевич
Шиханы, ЗАТО Шиханы, Саратовская область