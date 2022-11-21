Бондарь (Гром) Марфа Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.07.1911
Дата смерти2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1911
Ф. 931, О. 1, Д. 2641, файл 178 (стр. 84), запись 41 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-Z5KL 2 окр. Уманского уезда
Крещение
03.07.1911
Иоанно-Богословская церковь
Рождение ребёнка
14.11.1932
Сын: Бондарь Владимир Федотович
Отец ребёнка: Бондарь Федот Дорофеевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Бондарь Анатолий Федотович
Отец ребёнка: Бондарь Федот Дорофеевич
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Бондарь Федот Дорофеевич
Рождение ребёнка
16.09.1948
Дочь: (Бондарь) Анна Федотовна
Отец ребёнка: Бондарь Федот Дорофеевич
Рождение ребёнка
28.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондарь Федот Дорофеевич
Смерть
2006