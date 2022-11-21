Бондарь (Гром) Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондарь (Гром) Марфа Михайловна

Бондарь (Гром) Марфа Михайловна

Место рождения

Текуча, Черкаська область

Дата рождения

01.07.1911

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1911

Отец: Гром Михаил Онуфриевич

Мать: Гром (Довбанчук) Мавра Петровна

Текуча, Черкаська область
Ф. 931, О. 1, Д. 2641, файл 178 (стр. 84), запись 41 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-Z5KL 2 окр. Уманского уезда
Крещение
03.07.1911
Текуча, Черкаська область
Иоанно-Богословская церковь
Рождение ребёнка
14.11.1932

Сын: Бондарь Владимир Федотович

Отец ребёнка: Бондарь Федот Дорофеевич

Текуча, Черкаська область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Бондарь Анатолий Федотович

Отец ребёнка: Бондарь Федот Дорофеевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Бондарь Иван Федотович

Отец ребёнка: Бондарь Федот Дорофеевич

Рождение ребёнка
16.09.1948

Дочь: (Бондарь) Анна Федотовна

Отец ребёнка: Бондарь Федот Дорофеевич

Рождение ребёнка
28.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарь Федот Дорофеевич

Текуча, Черкаська область
Смерть
2006

Мы используем куки для улучшения работы сайта.