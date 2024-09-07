Султанова (Иванова) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султанова (Иванова) Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Владимир

Мать: Путилина Юлия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Султанов Борис Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Султанова Екатерина Борисовна

Отец ребёнка: Султанов Борис Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Султанова Анна Борисовна

Отец ребёнка: Султанов Борис Васильевич

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