Султанова (Иванова) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Владимир
Мать: Путилина Юлия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Султанова Екатерина Борисовна
Отец ребёнка: Султанов Борис Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Султанова Анна Борисовна
Отец ребёнка: Султанов Борис Васильевич