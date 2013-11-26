Кикен Роберт
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1932
Дата смерти26.11.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кикен (Яковлева) Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
26.11.2013