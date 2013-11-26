Кикен Роберт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кикен Роберт

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1932

Дата смерти

26.11.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кикен (Яковлева) Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кикен (Яковлева) Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кикен (Яковлева) Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кикен (Яковлева) Любовь

Смерть
26.11.2013

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