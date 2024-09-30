Смирнов Иван Яковлевич 20.06.1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнов Иван Яковлевич

Место рождения

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

20.06.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1896

Отец: Смирнов Яков Васильев

Мать: Смирнова Мария Егорова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Военная служба
Между 1914 и 1918
437-й пехотный Сестрорецкий полк, рядовой
Бракосочетание
27.06.1918

Жена: Смирнова Мария Семенова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.06.1922

Дочь: (Смирнова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Семенова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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