Смирнов Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения20.06.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1896
Отец: Смирнов Яков Васильев
Мать: Смирнова Мария Егорова
Военная служба
Между 1914 и 1918
437-й пехотный Сестрорецкий полк, рядовой
Бракосочетание
27.06.1918
Жена: Смирнова Мария Семенова
Рождение ребёнка
14.06.1922
Дочь: (Смирнова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Семенова
Смерть
Неизвестно