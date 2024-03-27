Ахметова Газиза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхметова Газиза

Ахметова Газиза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Рамазанова Клара

Отец ребёнка: Халиков Миннихан

Рождение ребёнка
10.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халиков Миннихан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметов Раис

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бакаево Кушнаренковский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бакаево Кушнаренковский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гилязева Клара

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бакаево Кушнаренковский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close