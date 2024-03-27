Ахметова Газиза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Рамазанова Клара
Отец ребёнка: Халиков Миннихан
Рождение ребёнка
10.12.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Халиков Миннихан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметов Раис
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бакаево Кушнаренковский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бакаево Кушнаренковский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гилязева Клара
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бакаево Кушнаренковский район
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно