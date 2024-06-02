Стародубцев Алексей Дорофеев
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубцев Никита Алексеев
Мать ребёнка: Стародубцева Анна Понкратова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубцев Василий Алексеев
Мать ребёнка: Стародубцева Анна Понкратова
Рождение ребёнка
26.03.1880
Сын: Стародубцев Иван Алексеев
Мать ребёнка: Стародубцева Анна Понкратова
| ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №370, стр. 181
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Дедловская (Стародубцева) Пелагия Алексеева
Мать ребёнка: Стародубцева Анна Понкратова
Рождение ребёнка
25.01.1885
Дочь: (Стародубцева) Татиана Алексеева
Мать ребёнка: Стародубцева Анна Понкратова
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №514, стр. 84
Смерть
Неизвестно