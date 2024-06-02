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Стародубцев Алексей Дорофеев

Место рождения

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Стародубцев Дорофей Васильев

Мать: Стародубцева Арина Петрова

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стародубцев Никита Алексеев

Мать ребёнка: Стародубцева Анна Понкратова

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стародубцев Василий Алексеев

Мать ребёнка: Стародубцева Анна Понкратова

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.03.1880

Сын: Стародубцев Иван Алексеев

Мать ребёнка: Стародубцева Анна Понкратова

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
| ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №370, стр. 181
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Дедловская (Стародубцева) Пелагия Алексеева

Мать ребёнка: Стародубцева Анна Понкратова

Рождение ребёнка
25.01.1885

Дочь: (Стародубцева) Татиана Алексеева

Мать ребёнка: Стародубцева Анна Понкратова

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №514, стр. 84
Смерть
Неизвестно

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