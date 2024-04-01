Леонтьев Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьев Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Леонтьева) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: (Чучев) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Леонтьева) Таисья Сергеевна

Мать ребёнка: (Чучев) Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно

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