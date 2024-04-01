Леонтьев Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Леонтьева) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: (Чучев) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Леонтьева) Таисья Сергеевна
Мать ребёнка: (Чучев) Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно