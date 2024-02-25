МЕРФУГА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мэнэвэрэ
Отец ребёнка: МОКАТДЭС ИБРАГИМ ОГЛЫ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Сын: Гильман
Отец ребёнка: МОКАТДЭС ИБРАГИМ ОГЛЫ
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Ряан
Отец ребёнка: МОКАТДЭС ИБРАГИМ ОГЛЫ