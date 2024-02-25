МЕРФУГА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМЕРФУГА

МЕРФУГА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мэнэвэрэ

Отец ребёнка: МОКАТДЭС ИБРАГИМ ОГЛЫ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: МОКАТДЭС ИБРАГИМ ОГЛЫ

Рождение ребёнка
1926

Сын: Гильман

Отец ребёнка: МОКАТДЭС ИБРАГИМ ОГЛЫ

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Ряан

Отец ребёнка: МОКАТДЭС ИБРАГИМ ОГЛЫ

Мы используем куки для улучшения работы сайта.