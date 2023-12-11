Коровина (Буднева) Людмила Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоровина (Буднева) Людмила Павловна

Коровина (Буднева) Людмила Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1969

Отец: Буднев Павел Николаевич

Мать: Буднева Нина Ивановна

Рождение ребёнка
14.10.1995

Дочь: Шпак Алена Алексеевна

Отец ребёнка: Коровин Алексей Владиславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коровин Даниил Алексеевич

Отец ребёнка: Коровин Алексей Владиславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Алексей Владиславович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close