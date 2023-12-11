Коровина (Буднева) Людмила Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1969
Отец: Буднев Павел Николаевич
Мать: Буднева Нина Ивановна
Рождение ребёнка
14.10.1995
Дочь: Шпак Алена Алексеевна
Отец ребёнка: Коровин Алексей Владиславович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коровин Даниил Алексеевич
Отец ребёнка: Коровин Алексей Владиславович
Бракосочетание
Неизвестно