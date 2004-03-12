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Бешенцев Владимир Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1947

Дата смерти

12.03.2004

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1947

Отец: не указан

Мать: Бундакова (Костыгина) Мария Еваристовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бешенцева Галина

Рождение ребёнка
05.02.1966

Дочь: Дакус (Бешенцева) Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Бешенцева Галина

Рождение ребёнка
13.11.1976

Сын: Бешенцев Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Бешенцева Галина

Смерть
12.03.2004

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