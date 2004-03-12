Бешенцев Владимир Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1947
Дата смерти12.03.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1947
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бешенцева Галина
Рождение ребёнка
05.02.1966
Дочь: Дакус (Бешенцева) Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Бешенцева Галина
Рождение ребёнка
13.11.1976
Сын: Бешенцев Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Бешенцева Галина
Смерть
12.03.2004