Манухина (Морозова) Полина
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1925
Дата смерти23.04.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1925
Отец: Морозов Спиридон Кондратович
Мать: Морозова Евдокия
Рождение ребёнка
01.01.1948
Сын: Манухин Пётр
Отец ребёнка: Манухин Фёдор
Рождение ребёнка
01.10.1952
Сын: Манухин Александр
Отец ребёнка: Манухин Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Манухин Фёдор
Смерть
23.04.1983