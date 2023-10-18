Манухина (Морозова) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манухина (Морозова) Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1925

Дата смерти

23.04.1983

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1925

Отец: Морозов Спиридон Кондратович

Мать: Морозова Евдокия

Рождение ребёнка
01.01.1948

Сын: Манухин Пётр

Отец ребёнка: Манухин Фёдор

Рождение ребёнка
01.10.1952

Сын: Манухин Александр

Отец ребёнка: Манухин Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манухин Фёдор

Смерть
23.04.1983
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