Зауэр (Червинская) Владислава
Место рожденияСССР Кокчетавская обл. Чкаловский р-н с.Калиновка
Дата рождения14.09.1923
Дата смерти2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1923
Отец: Червинский Петр
Рождение ребёнка
17.09.1950
Дочь: Залевская (Зауэр) Нина
Отец ребёнка: Зауэр Александр
Рождение ребёнка
11.09.1952
Сын: Зауэр Франц
Отец ребёнка: Зауэр Александр
Рождение ребёнка
15.10.1954
Дочь: Саченко (Зауэр) Софья
Отец ребёнка: Зауэр Александр
Рождение ребёнка
13.09.1957
Дочь: Weidmann (Sauer) Галина
Отец ребёнка: Зауэр Александр
Рождение ребёнка
08.05.1960
Сын: Зауэр Геннадий
Отец ребёнка: Зауэр Александр
Смерть
2014
Похороны
Неизвестно