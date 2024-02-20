Зауэр (Червинская) Владислава — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗауэр (Червинская) Владислава

Зауэр (Червинская) Владислава

Место рождения

СССР Кокчетавская обл. Чкаловский р-н с.Калиновка

Дата рождения

14.09.1923

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1923

Отец: Червинский Петр

Мать: Червинская (Крачковская) Розалия

Рождение ребёнка
17.09.1950

Дочь: Залевская (Зауэр) Нина

Отец ребёнка: Зауэр Александр

Рождение ребёнка
11.09.1952

Сын: Зауэр Франц

Отец ребёнка: Зауэр Александр

Рождение ребёнка
15.10.1954

Дочь: Саченко (Зауэр) Софья

Отец ребёнка: Зауэр Александр

Рождение ребёнка
13.09.1957

Дочь: Weidmann (Sauer) Галина

Отец ребёнка: Зауэр Александр

Рождение ребёнка
08.05.1960

Сын: Зауэр Геннадий

Отец ребёнка: Зауэр Александр

Смерть
2014
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.