Палтусов Георгий (Юра) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палтусов Георгий (Юра)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1973

Отец: не указан

Мать: Палтусова Галина

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