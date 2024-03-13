Русанова (Рыбалкина Быкова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русанова (Рыбалкина Быкова) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.09.1971

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1909

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Рыбалкин Андрей Ильич

с. Александровка
Бракосочетание
03.07.1916

Муж: Русанов Гавриил Савельевич

с. Владимировка
Рождение ребёнка
20.11.1917

Дочь: Шатрова Клавдия Гавриловна

Отец ребёнка: Русанов Гавриил Савельевич

Владимировка
Рождение ребёнка
07.11.1920

Сын: Русанов Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Русанов Гавриил Савельевич

село Владимировка, Челябинская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбалкин Андрей Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалёва Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Русанов Гавриил Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Антонида Гавриловна (Таисия)

Отец ребёнка: Русанов Гавриил Савельевич

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ул. Советская
Смерть
11.09.1971
пос. Новопокровка, Варненский район, Челябинская обл.
Похороны
Неизвестно
53°18\'12.2«N 61°08\'45.8»E
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