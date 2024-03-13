Русанова (Рыбалкина Быкова) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.09.1971
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Рождение ребёнка
13.06.1909
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Рыбалкин Андрей Ильич
с. Александровка
Бракосочетание
03.07.1916
с. Владимировка
Рождение ребёнка
20.11.1917
Дочь: Шатрова Клавдия Гавриловна
Отец ребёнка: Русанов Гавриил Савельевич
Владимировка
Рождение ребёнка
07.11.1920
Сын: Русанов Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Русанов Гавриил Савельевич
село Владимировка, Челябинская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалёва Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Русанов Гавриил Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Антонида Гавриловна (Таисия)
Отец ребёнка: Русанов Гавриил Савельевич
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ул. Советская
Смерть
11.09.1971
пос. Новопокровка, Варненский район, Челябинская обл.
Похороны
Неизвестно
53°18\'12.2«N 61°08\'45.8»E