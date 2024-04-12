Третьякова (Третьякова) Елена Елизаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Третьякова) Елена Елизаровна

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

1708

Дата смерти

20.02.1797

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.02.1797
Тверь, город Тверь, Тверская область
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