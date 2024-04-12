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Третьякова (Третьякова) Елена Елизаровна
Третьякова (Третьякова) Елена Елизаровна
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Место рождения
Тверь
, город Тверь, Тверская область
Дата рождения
1708
Дата смерти
20.02.1797
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Тверь
, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.02.1797
Тверь
, город Тверь, Тверская область
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