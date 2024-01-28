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Богданова Раиса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1946

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1964

Дочь: Бабаян (Богданова) Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Богданов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
31.10.1984

Дочь: Богданова Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Богданов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
31.10.1984

Дочь: Богданова Юлия Владировна

Отец ребёнка: не указан

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