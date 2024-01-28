Богданова Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1964
Дочь: Бабаян (Богданова) Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Богданов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
31.10.1984
Дочь: Богданова Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Богданов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
31.10.1984
Дочь: Богданова Юлия Владировна
Отец ребёнка: не указан