Залужский Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларионова (Залужская) Афанасья Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривополенова (Залужская) Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малофеева (Залужская) Ульяна Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Залужская) Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1898
Сын: Залужский Федор Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Год рождения вычислен исходя из записи о службе во время Первой мировой
Смерть
Неизвестно