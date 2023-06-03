Залужский Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залужский Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларионова (Залужская) Афанасья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Томиловская, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривополенова (Залужская) Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Томиловская, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малофеева (Залужская) Ульяна Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Томиловская, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Залужская) Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Томиловская, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Томиловская, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1898

Сын: Залужский Федор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Томиловская, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Год рождения вычислен исходя из записи о службе во время Первой мировой
Смерть
Неизвестно

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