(Рода) Анастасия Димитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рода) Анастасия Димитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

17.03.1831

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верба (Рода) Мария Моисеевна

Отец ребёнка: Бондарь (Рода) Моисей Тимофеевич

Рождение ребёнка
21.05.1793

Сын: Бондарь (Рода) Константин Моисеевич

Отец ребёнка: Бондарь (Рода) Моисей Тимофеевич

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-PVT1 1415-1-283-425-24
Рождение ребёнка
13.02.1796

Сын: Рода Онисим Моисеевич

Отец ребёнка: Бондарь (Рода) Моисей Тимофеевич

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-VJB6 1415-1-283-439
Рождение ребёнка
14.08.1798

Дочь: (Рода) Мария Моисеевна

Отец ребёнка: Бондарь (Рода) Моисей Тимофеевич

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-5TD5 1415-1-283-457 пленка 007781451 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-LJ8G 679-1-142-363 пленка 7781383
Рождение ребёнка
01.09.1801

Сын: Рода Самуил Моисеевич

Отец ребёнка: Бондарь (Рода) Моисей Тимофеевич

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-TYPW
Рождение ребёнка
17.05.1804

Дочь: (Рода) Елена Моисеевна

Отец ребёнка: Бондарь (Рода) Моисей Тимофеевич

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-Y1FV 1415-1-284-585-16
Рождение ребёнка
29.08.1805

Дочь: (Рода) Мария Моисеевна

Отец ребёнка: Бондарь (Рода) Моисей Тимофеевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-PVVH
Рождение ребёнка
26.11.1808

Сын: Бондарь (Рода) Филипп Моисеевич

Отец ребёнка: Бондарь (Рода) Моисей Тимофеевич

Носовка, Чернігівська область
1415-1-284-626-б/н https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-T11X пленка 007781451
Рождение ребёнка
23.01.1812

Дочь: (Рода) Ксения Моисеевна

Отец ребёнка: Бондарь (Рода) Моисей Тимофеевич

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQF-KLD1 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-YZ6P
Рождение ребёнка
23.01.1812

Сын: Рода Тимофей Моисеевич

Отец ребёнка: Бондарь (Рода) Моисей Тимофеевич

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQF-KLZ9 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-TBKX
Рождение ребёнка
31.03.1814

Сын: Рода Иоанн Моисеевич

Отец ребёнка: Бондарь (Рода) Моисей Тимофеевич

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-RJM6 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-R6JC
Смерть
17.03.1831
Носовка, Чернігівська область
Причина смерти: Natural | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3W-HFZB https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3W-N8NQ
Похороны
19.03.1831
Носовка, Чернігівська область
Преображенская церковь

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