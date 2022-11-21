(Рода) Анастасия Димитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти17.03.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Верба (Рода) Мария Моисеевна
Отец ребёнка: Бондарь (Рода) Моисей Тимофеевич
Сын: Бондарь (Рода) Константин Моисеевич
Отец ребёнка: Бондарь (Рода) Моисей Тимофеевич
Отец ребёнка: Бондарь (Рода) Моисей Тимофеевич
Дочь: (Рода) Мария Моисеевна
Отец ребёнка: Бондарь (Рода) Моисей Тимофеевич
Отец ребёнка: Бондарь (Рода) Моисей Тимофеевич
Дочь: (Рода) Елена Моисеевна
Отец ребёнка: Бондарь (Рода) Моисей Тимофеевич
Дочь: (Рода) Мария Моисеевна
Отец ребёнка: Бондарь (Рода) Моисей Тимофеевич
Сын: Бондарь (Рода) Филипп Моисеевич
Отец ребёнка: Бондарь (Рода) Моисей Тимофеевич
Дочь: (Рода) Ксения Моисеевна
Отец ребёнка: Бондарь (Рода) Моисей Тимофеевич
Отец ребёнка: Бондарь (Рода) Моисей Тимофеевич
Сын: Рода Иоанн Моисеевич
Отец ребёнка: Бондарь (Рода) Моисей Тимофеевич