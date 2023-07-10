Завитаева Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завитаева Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Около 1928 г.р.
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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 19.05.1928

Сын: Завитаев Николай Александрович

Отец ребёнка: Завитаев Александр

Софоново, Ивановская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Завитаев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Завитаев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завитаев Александр

Смерть
После 1954
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