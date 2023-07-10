Завитаева Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 19.05.1928
Сын: Завитаев Николай Александрович
Отец ребёнка: Завитаев Александр
Софоново, Ивановская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Завитаев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Завитаев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Завитаев Александр
Смерть
После 1954